Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Uluslararası Tarsus Festivali ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tarsus’un tarihi, dokusu, sanatı, kültürü ve birbirinden lezzetli yemeklerini tanıttı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bu yıl 3.’sünü organize edilen festival ile Tarsus bölgede bir marka haline gedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Uluslararası Tarsus Festivali sona erdi. Tarsus’un tarihi dokusu, sanatı, kültürü ve birbirinden lezzetli yemeklerinin tanıtıldığı festivalde, söyleşiler, dans gösterileri, sergiler, konserler ve sokak etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şefler, geleneksel lezzetleri yorumladı

Festival kapamında Tarsus Müzesi’nde gerçekleşen söyleşide şef Arda Türkmen, vatandaşlarla bir araya geldi. Türkmen, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, festivalin sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geleneksel lezzetleri yeni teknik ve sunumlarla harmanlayan Şef Sinem Çapraz da ‘Keyifli bir Yeryüzü Pazarı Gezisinde Alınan Ürünler ile Yemek Atölyesi’nde Tarsuslularla bir araya geldi. Gastronomi sunumundan önce yerel üreticilerin desteklendiği Yeryüzü Pazarı’nı gezerek Tarsus’a özgü ürünleri inceleyen Çapraz, hem yöresel lezzetlerin tatlarına baktı, hem de sunumda kullanacağı ürünlerle ilgili alışveriş yaptı. Farklı lezzetleri tek bir tabakta bir araya getirmekten hoşlandığını ifade eden Çapraz, etkinlikte Tarsus’un en sevilen lezzetlerinden biri olan Humusu, balkabağı ve ıspanak kullanarak farklı bir tarifle yeniden yorumladı. Tarsusluların büyük bir ilgi ile katıldığı etkinlikte Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’de yer aldı.

Usta ressamlar, sanatseverlerle buluştu

Ressamlar Bedri Baykam, Ekrem Kahraman ve Serdar Samancıoğlu’nun Gözlükule Kazı Evi’nde konuşmacı olarak katıldığı ’Çukurova Çağdaş: Çağdaş Sanat/Bienaller Merkezden Anadolu’ya...’ söyleşisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Söyleşide Türkiye’deki ve dünyadaki bienallerden örnekler sunulurken, Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’nın hayata geçirdiği çalışmalar da aktarıldı. Yakın zamanda Akdeniz Binenali’nin hayata geçirileceğinin müjdesi verilen söyleşide, Çağdaş sanatın Türkiye’deki süreci de konuşuldu.

Katılımcılar, nostaljik bir yolculuğa çıktı

TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu üyesi Tarsuslu Ressam Hikmet Öz de ‘Tarsus’un Uygarlık Perisi Regma’ adlı söyleşide, antik çağdan günümüze Tarsus’un gelişimi ile ilçenin önemli değerlerinden külliyeleri, çeşmeleri ve eski yapıları fotoğraflar üzerinden anlatarak, katılımcıları nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Psikolog, aile danışmanı, eğitimci ve yazar Dilek Cesur’un gerçekleştirdiği söyleşi ise vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Yarenlik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde ise vatandaşlar eğlendi. Çekya Cumhuriyeti’nden gelen Sternovjan Müzik Grubu, alanda mini konser verdi. St. Paul Meydanı da eğlenceli konserlere ev sahipliği yaptı. Sevilen pop ve rock şarkıları seslendiren Echo Grup ile Refresh Band da festival kapsamında sahne aldı.