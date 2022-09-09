Mersin’in Tarsus ilçesinden geçen tren yolunun yer altına indirileceği bildirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinden geçen tren yolunun yer altına indirileceği bildirildi.

Belediye Meclisinin Eylül Ayı Toplantısında, tren yolunun alttan geçeceğinin müjdesini veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tren yolu alta alınmaz gibi yorumlar yapılmıştı. ’Hayatta olmaz, edilmez’ demişlerdi. Ama hayalimi seviyorum ve hayalimle uğraşmayı da seviyorum. Tarsus tren yolu yerin altından geçecek. Tarsus’un il olması da hayal mi? Onu da başaracağız” dedi.

"Tarsus’u ikiye böldürmüyoruz"

Tarsus’un yaşam kalitesini yükseltmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bozdoğan, "Tren yolunun kentimizi ikiye bölmesine karşı itirazlarımız vücut buluyor. Dün belediye meclis toplantısında yeniden dile getirdiğimiz bu büyük sorunu, halkımızın günden güne yaşadığı trafik problemlerini düşünerek aşıyoruz. Tarsus’un geleceğini riske eden, ekonomik koşulların yaşamı her geçen gün zorlaştırması gerçeğiyle yüzleştiğimiz şu günlerde, belediyemizin Tarsus için yapmayı planladığı yatırımların finansal kaynaklarının önüne geçilmesi gibi gelişmelerin yanı sıra Tarsus ve Tarsuslunun yaşam alanlarını rahatlatmak ve yaşam konforunu yükseltmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Projenin Ankara ayağına kadar sürecin takipçisi olduklarını kaydeden Bozdoğan, 2,7 kilometrelik tren yolu projesinin alta alınması için kamuoyu yararını göz önünde bulundurduklarını belirtirken, ortaya çıkacak arazinin de yeşil alan yapılacağı bilgisini verdi.