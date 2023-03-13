Atölye öğrencileri depremzede çocuklar için scooter oyuncak tasarımı yapıp ahşap malzemelerle oyuncağa dönüştürerek çocukların kendi oyuncaklarını üretmelerini sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde hizmet veren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler, Tarsus Berdan Konukevi’nde kalan depremzede ailelerin çocukları ile buluştu.

Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alan 20 öğrenci ‘Mesafeler Bilime Engel Değil’ projesinde yer alıyor. Öğrenci ekibi Mersin’de çeşitli zamanlarda Bilimbüs aracılığıyla atölye imkanlarını diğer öğrencilere ulaştırarak akran eğitim modeli sergiliyor. Bu kapsamda Atölye Birim Sorumlusu Emre Aşkın ile Bilgisayar Öğretmeni Bekir Küçükala eşliğinde öğrenciler Berdan Konukevi’nin bahçesinde 25 depremzede çocukla bir araya geldi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli etkinlikleriyle bir nebze de olsa keyifli vakit geçiriyor. Berdan Konukevi’nde kalan çocuklar güzel havada hem akranlarıyla sosyalleşti hem de kendi el emekleri ile oyuncak üretti. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde; çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları satın alınmadan mevcut üretim setleri ile geri dönüşümü destekleyecek şekilde üretiliyor. Atölye öğrencileri depremzede çocuklar için scooter oyuncak tasarımı yaparak ahşap malzemelerle oyuncağa dönüştürerek çocukların kendi oyuncaklarını üretmelerini sağladı. Ayrıca atölyede tasarlanan satranç, tic tac toe, tangram ve ahşap, robotik kodlama etkinlikleri yaptılar. Ahşap şekillendirme seti aracılığıyla da her çocuğun kendi oyuncağını tasarlaması sağlandı.