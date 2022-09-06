Mersin Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı tamamlandı.

Yapım aşamasında iken defin işlemlerinin gerçekleştirilmeye başlandığı mezarlıkta, 4 bin 300 adet lahit mezarlık alanı yapıldı. İhtiyaç halinde kapasitenin 2 katına çıkarılabileceği mezarlıkta, ziyaretçilerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için de 25 metre genişliğinde ana ve 7 metre genişliğinde ara yollar yapıldı.

“140 bin metrekare alan üzerinde 4 bin 300 adet lahit mezarlık yer alıyor”

Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Müdürlüğü mühendislerinden Recep Sefa Karaoğlu, Tarsus’ta defin işlemleri ile ilgili ihtiyacın hasıl olması üzerine, Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtiklerini ifade ederek, “Bu ihtiyaçları karşılayabilmek adına Orman Genel Müdürlüğünden bu alanı tahsis ettik. Alanımız 140 bin metrekare üzerine oturmakta. Hizmet alanımız birinci etap ve ikinci etap planlama şeklinde listelendi. Birinci etabımızda bin adet lahit mezar defin alanı, idari hizmet binamız ve ara bağlantı yollarımız var. İkinci etapta ise 3 bin 300 adet lahit mezar defin alanlarımız, taş duvar imalatlarımız, anayol hattımız ve alt yapı hizmetlerini yaptık. Alt yapı hizmetlerimizin içinde yağmur suyu, elektrik alt yapıları ile içme suyu alt yapıları yer almaktadır. Mezarlıkta ayrıca idari hizmet binamız, bekleme salonu, gasilhaneler, şadırvan, cenaze törenleri için namazgah ve 6 adet de morg ünitesi var” dedi.

“Yeni mezarlık alanı, 2 katına çıkarabilecek altyapıya sahip”

Tarsus Sucular Şehir Mezarlığında mevcut olarak 4 bin 300 lahit mezar alanının bulunduğunu hatırlatan Karaoğlu, “İhtiyaç olunması halinde bunu 2 katına çıkarabilecek bir altyapıyı oluşturduk. Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı alanımız, Tarsus ilçesinin geneli ile birlikte Mersin merkeze bağlı Çay, Çilek, Şevket Sümer ve Akbelen mahallelerine hizmet edecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca, defin hizmetleri sırasında da vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sağlamaya burada da devam edeceğiz” diye konuştu.