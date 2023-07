Mersin Tarsus Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunan, hijyenik şartlarda yüzme kurslarına da ev sahipliği yapan Tarsus Su Parkı’nın 2023 yaz sezonunu açtı.

Tarsuslulara sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasında serinleme imkanlarından birisini sunan Tarsus Su Park havuzu, alınan su numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilmesi ardından vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeye getirildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile giriş ücretinin uygun tutulduğu Tarsus Su Park, gerekli hijyen taramalarının ardından vatandaşların hizmetine açıldı. 2023 yaz sezonunda açıldığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Tarsus Su Parkında aynı zamanda 7’den 70 e her vatandaşa yüzme kursu imkanı da tanındığı bildirildi. Hafta içi her gün sabah 8.30-9.45 öğleden sonra ise 17.15- 18.30 da toplam 4 seans ve 15 iş günü içinde yüzme kursu verildiği kaydedildi.

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar karma, Salı günü kadınlar, Cumartesi ise aile günü olarak belirlenen Tarsus Su Park vatandaşlara hizmet veriyor. Havuz giriş fiyatlarının hafta içi 100, Pazar günü 125 TL olarak belirlendiği , özel ve deneyimli eğitmenler eşliğinde yüzme kurslarının da yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. Havuzun kullanım saatleri ise hafta içi 11.30’dan akşam 16.00’a kadar, hafta sonu ise saat 10.00- ile 16.00 olarak belirlendi.

Tarsus Su Park Havuz Müdürü Gani Nazlıgül, hijyenik şartlarda hizmet verdiklerini belirterek, "Her sezon olduğu gibi Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı sıcak yaz günlerinde Tarsus Su Parkımıza bekliyoruz. Piyasa şartlarının altında fiyatlarımız ile vatandaşlarımıza hijyenik şartlarda hizmet etmeye devam edeceğiz'' dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise “Özellikle sıcak yaz günlerinde size serinleme imkanı sunan ve aynı zamanda yüzme kurslarıyla yeni beceriler kazanmanıza imkan sağlayan bu tesisimizde hijyenik şartları en üst düzeyde sağlayarak güvenli bir ortam oluşturduk. Tarsus halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı temiz hijyenik bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek hem de yaz tatillerini keyifli bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.