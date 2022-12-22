Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve sahnelediği ilk andan itibaren birçok festival ve Türkiye sahnesine davet almayı başaran "Çirkin" oyununun galası gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve sahnelediği ilk andan itibaren birçok festival ve Türkiye sahnesine davet almayı başaran "Çirkin" oyununun galası gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonuna, ’Çirkin’ adlı ironik ve bir o kadar da seyirlik bir yorum barındıran kara komedi oyunu ile merhaba demişti. Oyunun prömiyerinin yapıldığı ilk günden itibaren Türkiye sahnelerine ve çeşitli festivallere davet alan ‘Çirkin’ oyunu, alkışlanmaya devam ediyor. Ünlü Alman oyun yazarı Marius Von Mayenburg tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ve dramaturjisini ise Nihat Çapar’ın gerçekleştirdiği ‘Çirkin’’ oyununun gala akşamı gerçekleştirildi.

Oyunun konusunun çok iyi bir şekilde anlatıldığını vurgulayan oyuncu Ali Düşenkalkar, “Çirkin adlı oyun günümüzün yüzsüzlüğünü, o bireylerin çok yüzlülüğünü ya da hepimizin yüzsüzlüğünün dik alasını arkadaşlar ve yönetmenimiz Nihat Çapar çok güzel ve basit bir yolla anlatmayı seçmiş. Çok hoş bir teknikte var. Hiç fazla bir şey yapmaya gerek duymadan yalın bir anlatımla bizim yüzümüzü kendi yüzlerimizi vuruyor adeta. Gelin kendinizi görün, gelin sizden olmayanları görün ama bu oyunu seyredin" dedi.

Oyuncu Ayşe Lebriz Berkem ise adının yaşatıldığı sahnede muhteşem bir oyun izlediği için mutluluğunu ifade ederek, “Her şeyden önce heyecanlıyım, bu kadar sanatla ilgili bir kuraklık yaşadığımız bir dünyada sanata değer verilmesi çok özel. Tarsus bunu başarıyor. Ve bu koskoca tiyatro sanat dünyasına destek demektir. Tarsus Şehir Tiyatrosu çok güzel bir ekip, repertuarları ile birlikte oyun çeşitliliği açısından tebrik ediyorum. Reji, oyunculuklar muhteşemdi. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde oyunun meselesi tartışılır çünkü çok elzem bir konuya değiniliyor. Oynadıkça oyuncuların uyumu daha lezzetli olacak. Tekrar izlemek isterim, çok keyifli ellerine sağlık. Bir Çehov bir Ezop ve şimdi Çirkin çok güzel ilerlediler. Gurur duyuyorum iyi ki varlar, son olarak Tarsus’ta tiyatro var" diye konuştu.