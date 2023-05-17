Gelir getirici türlere ait faydalanma sertifikalarının dağıtıldığı törene, Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, Karakütük ve Kızılçukur Mahalle Muhtarları, orman işletme şefleri ve vatandaşlar katıldı.

2022 yılında Rehabiltasyon çalışması yapılan Karakütük Mahallesine 120 Ha alanda 64 haneye defnenin, Kızılçukur Mahallesinde ise 65 Ha alanda 131 haneye zeytinin, gelir getirici tür olarak köy halkına sertifika ile dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 195 adet sertifika ile 185 hektar alanın 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek 12 maddesi uyarınca orman ürününden faydalanmak üzere köy halkına dağıtımı ile kırsal bölgelerin ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı.