Tarsus’un il olması için ’İl’le de Tarsus’ projesini hayata geçiren Tarsus Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerinin görsel arşivini oluşturmak, ulusal boyutta tanıtılmasını sağlamak ve bu yolla Türkiye fotoğraf sanatına katkı sağlamak amacıyla ’Tarsus neden il olmalı?’ temasıyla ’Fotoğrafçılar Maratonu’ düzenliyor. Maraton’da toplam 84 bin TL ödül verilecek.

Tarsus’un il olması için ’İl’le de Tarsus’ projesini hayata geçiren Tarsus Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerinin görsel arşivini oluşturmak, ulusal boyutta tanıtılmasını sağlamak ve bu yolla Türkiye fotoğraf sanatına katkı sağlamak amacıyla ’Tarsus neden il olmalı?’ temasıyla ’Fotoğrafçılar Maratonu’ düzenliyor. Maraton’da toplam 84 bin TL ödül verilecek.

Tarsus Belediyesi, ilçenin il olmasına dikkat çekmek için yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile ’Tarsus neden il olmalı’ teması ile ’Tarsus Fotoğrafçılar Maratonu’ düzenleniyor. Tarsus’un içerisinde barındırdığı doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel mirası ve sosyal yaşamına ışık tutacak fotoğraf yarışmasında, fotoğraf çekimleri ve başvurular 9-10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Tarsus sınırları içinde ve 9-10-11 Aralık tarihlerinde (kayıt yaptırdıktan sonra ve belirtilen saatler içinde) çekilmiş olması zorunlu olurken, maraton ücretsiz olarak katılımcılara açık olacak. Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan Tarsus’un il olmasına dikkat çekmek amacıyla başlatılan maratonda konu, Tarsus Belediyesi tarafından başlatılan ’İl’le de Tarsus’ çerçevesi doğrultusunda ’Tarsus neden il olmalı?’ olarak belirlendi.

Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 9 Aralık Cuma günü saat 08.00 ile 11 Aralık 2022 Pazar saat 19.00 arasında Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde açılacak olan kayıt masasına gelip ’katılım başvuru formu’ doldurularak yapılacak. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlanması yapılırken, fotoğraf makinesi ve bellek kartlarının seri numarası alınacak. Kayıt sırasında T.C nüfus cüzdanı veya pasaportunun katılımcıların yanlarında bulunması gerekli olacak.

14 Aralık 2022’de sonuçların açıklanacağı yarışmanın ödül töreni ise 27 Aralık 2022’de gerçekleştirilecek. Yarışmanın seçici kurulunda Tarsus Fotoğraf Derneği Başkanı Altan Gökçek, Tarsus Fotoğrafçılar Odası Başkanı Cumali Taş, fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Erol Özer, fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, fotoğraf sanatçısı, yazar Prof. Dr. Güler Ertan, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Başkanı Haluk Uygur, Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, tiyatro yönetmeni, yazar Nihat Çapar, fotoğraf sanatçısı, yönetmen Mehmet Turgut ve fotoğraf sanatçısı Grafiker Özlem Gün Bingöl yer alıyor.

Katılım şartları belirlendi

Katılımın ücretsiz olduğu ve her katılımcının en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabileceği maraton, Tarsus Belediyesi çalışanlarından, Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkaralar Odası üyelerinden yalnızca bu yarışma organizasyonunda bulunanlar ve yarışma sekretaryası, seçici kurul üyeleri ve TFSF yarışma temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’de yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak. Yarışmanın Tarsus’un doğal ve kültürel turizm değerlerini yansıtacak nitelikte ’Tarsus neden il olmalı?’ temasıyla olması gerektiğinin altı çizilirken, yarışmaya gönderilecek fotoğraflar son katılım tarihine kadar gönderilmesi gerekecek. Yarışma fotoğraflarının online olarak gönderilmesi ’http://www.tfsfonayliyarismalar.org/’ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecek. Baskı, elden teslim, CD/DVD veya e-posta yoluyla katılım kabul edilmeyecek. Bir yarışmacı en fazla 4 fotoğraf gönderebilecek. Katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği yarışmanın şartnamesine ise ’https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2022-999/2022-100/2022-100-tarsus-srtname.pdf’ adresinden ulaşılabilecek.

Toplam 84 bin lira ödül

Ulusal Tarsus Fotoğraf Maratonu’nun birincisi 20 bin TL ve TFSF altın madalya, ikincisi 15 bin TL ve TFSF gümüş madalya ve üçüncüsü de 10 bin TL ve TFSF bronz madalya ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 3 bin TL ve TFSF mansiyon, 1 adet kurum özel ödülüne 15 bin TL ve sergilemeye değer görülen 30 esere de 500’er TL para ödülü verilecek. Toplam 84 bin TL ödül sahiplerini bulacak. T

"Tüm sanatçıları bu özel yarışmaya davet ediyoruz"

Tarsus Belediyesi tarafından yarışmaya dair yapılan açıklamada, “Tarsus Belediyesi olarak şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını yansıtacak ’Tarsus neden il olmalı?’ konulu fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Fotoğraf sanatı ile şehrimizin değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, şehrimize dair görsel belleği tazelemek, fotoğraf sanatı ve sanatçısına destek vermek istiyoruz. Tüm sanatçıları bu özel yarışmaya davet ediyor, kadrajlarına aldıkları karelerin şehrimiz turizm potansiyeline ve ’İl’le de Tarsus’ kampanyamıza katkı sunacağına inanıyoruz” denildi.