Mersin’in Tarsus ilçesinde bu yıl 13.’sü düzenlenen Uluslararası Tarsus Maratonu’nda, Kenyalı atletlerden Sang Benard Cheruiyot erkeklerde, Türk atlet Fatma Karasu da kadınlarda birinci oldu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bu yıl 13.’sü düzenlenen Uluslararası Tarsus Maratonu’nda, Kenyalı atletlerden Sang Benard Cheruiyot erkeklerde, Türk atlet Fatma Karasu da kadınlarda birinci oldu.

Tarih ve kültür kenti Tarsus’ta, ‘Dünden Yarınlar Koşuyoruz’ sloganıyla, ’14. Uluslararası Tarsus Maratonu’ coşkusu yaşandı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla koşulan maraton, 2 etap şeklinde gerçekleşti. Başlangıç ve bitiş noktası Cumhuriyet Meydanında belirlenen yarışların startını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu verdi. Maraton koşusunun genel klasman erkekler kategorisinde Sang Benard Cheruiyot 1.05.16 derecesiyle, genel klasman kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu 1.13.56 derecesiyle birinci oldu.

Maratonun ilk startı sabah saat 09.00’da 21 kilometrelik maraton ardından saat 09.30’da 3 kilometrelik halk koşusu şeklinde devam etti. Maraton yarışlarında toplam 11 bin 624 katılımcı yer aldı.

Tarsus Yarı Maratonunda Kenyalı Sang Benard Cheruiyot 1.05.16 derecesiyle birinci, Türk atlet Sezgin Ataç 1.05.17 ikinci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1.06.17 derecesiyle üçüncü olurken, kadınlarda ise Fatma Karasu 1.13.56 derece ile birinci, Yayla Günen 1.13.56 ile ikinci, Bahar Atalay 1.14.34 ile üçüncü oldu.

Yoğun ilgi gören Halk Koşusuna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Ali Garanlı da katılım sağladı.

“Tarsus Maratonu’nu her yıl daha coşkulu hale getirmek istiyoruz” diyen Başkan Seçer, Tarsus’un tarihe ev sahipliği yaptığını söyledi.