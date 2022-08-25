Mersin’in Tarsus ilçesinde, mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olan 9 bin metrekarelik alan için hazırlanan ‘Kent Meydanı Projesi’nin, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olan 9 bin metrekarelik alan için hazırlanan ‘Kent Meydanı Projesi’nin, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

İlçede atıl durumda olan Caminur Mahallesi’ndeki düğün salonunu alanı, Tarsus Belediyesi tarafından kent meydanına dönüştürülüyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın uzun uğraşlar verdiği proje ile ilçe adeta nefes alacak. Kleopatra Kapısına yakın olması, merkezi cephede bulunması ve 4 mahallenin ortak alanını içine alan proje ile alanın tarihi ve doğal yapısı bozulmadan dönüşümü sağlanacak. Yaşam alanı olacak olan meydanda, kentin çok katmanlı zemini de anlatılmış olacak.

9 bin metrekarelik proje onaylandı

Tarsus Belediyesi tarafından 9 bin metrekarelik ve 3. sit alanı olan yerde yapılacak proje onaylandı. Restorasyonunun yapılacağı alan cam kaplama yapılarak ziyaretçilerin Gladyatör Mozaiğini net bir şekilde görmesi sağlanacak ve vatandaşlar ’L’ şeklinde karşılama alanı ile karşılanacak. İçerisinde Romalıların kurdukları merkezi ısıtma sistemi olan ‘hipokaust’ ise yapının içerisinde sergilenecek. Projenin onaylandığı alanda, Roma İmparatorluğu dönemine ait olan mimari yapı unsurları ve milattan sonra erken 2. yüzyıl ile geç 3. yüzyıla tarihlenen ‘Gladyatör Mozaiği’ başta olmak üzere birçok unsur bulunacak.

Meydan kente nefes aldıracak

Tarsus Belediyesi tarafından taşınmaz kültür varlıklarının sergilenip korunduğu alanı ziyaret edecek olan vatandaşlar, meydanda tarihi dokulara tanıklık edecek. Meydana gelecek olan vatandaşlar, onaylanmış proje dahilinde ağaçlandırma çalışması yapılan alanlarda vakitlerini geçirip soluklanabilecek. Aynı zamanda kenti ziyaret eden turistlerin, burada vakit geçirebileceği bir turizm alanı olacak.