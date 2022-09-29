Tarsus Belediyesi tarafından hizmete açılan, yurtiçinden ve yurt dışından karavan sahibi misafirlerin konakladığı Karavan Park, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından hizmete açılan, yurtiçinden ve yurt dışından karavan sahibi misafirlerin konakladığı Karavan Park, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Tarsus Şelalesi kıyısında kurulan Karavan Park, ücretsiz su, konaklama ve elektrik hizmetinin yanında doğal güzellikleri ve tarihi kent merkezine oldukça yakın olması sebebiyle yoğun ilgiyle tercih ediliyor. Alan içerisinde tuvalet, duş, atık su boşaltma alanı ve çeşitli alanlar da bulunuyor. Karavan Park, doğal güzelliklerinin yanında ayrıca endemik ve aromatik şifalı bitkiler, portakal, limon ve mandalina ağaçları da bulunduruyor. Kent merkezine yakın olması ile ziyaretçiler Tarsus’u da gezme imkanı buluyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden misafirlerini ağırlayan Karavan Park, aynı zamanda Danimarka, Almanya, İtalya ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gezginlere, aileleriyle birlikte karavan keyfi yaşatıyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın da sık sık ziyaret ederek misafirler ile sohbet ettiği Karavan Park, yurtdışı ve yurt içinde sosyal medya fenomenleri, turistler ve youtuberler tarafından paylaşılıyor ve iyi yorumlar alıyor. Karavancılar tarafından internet üzerinden rekor beğeni alan Karavan Park, sayısız misafir tarafından paylaşılıyor.

"Kedimiz ve köpeğimiz ile aile boyu burada çok güzel vakit geçirdik"

Karavan Park’ı deneyimlemek üzere Antalya’dan gelen Latif Demir ve Fatma Demir çifti, çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Buraya geldiğimizde karşılaştığımız doğal güzelliklere hayran kaldık. Antalya’dan geliyoruz ve bu hizmetin verildiğini görünce hemen burayı deneyimlemek istedik. Bir gün kalacaktık ancak 3 gündür buradayız. Lavabolar çok temiz, duş imkanı sağlanıyor. Kedimiz ve köpeğimiz ile aile boyu burada çok güzel vakit geçirdik. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın bu projesi tüm belediyelere örnek olmalı. Bir karavan sahibinin ihtiyacı olan her şey burada bizlere sunulmuş. Çalışanların ilgisi de bizleri çok memnun etti. Arkadaşlarımıza burayı tavsiye edecek ve yeniden burayı ziyaret edeceğiz. Her şey için teşekkür ederiz" dediler.

"Olanakları çok güzel ve ücretsiz olması da bizlere rahatlık sağlıyor"

Adana’da olmadığı için sık sık Tarsus Karavan Parka geldiklerini belirten Semiha Göğüsgeren, Fatih Göğüsgeren ve Nihat Şan, "Adana’da böyle bir yer olmadığı için biz burayı tercih ediyoruz. Sık sık karavanımız ile geliyoruz. Tarsus’un il olmasına yönelik başlatılan kampanyayı da destekliyoruz. Vatandaşlar için böyle bir hizmet veren bir ilçe belediyesi tabiki il olmayı hak ediyor. Tüm büyükşehir belediyelerinin de böyle bir hizmet vermesini istiyoruz. Olanakları çok güzel ve ücretsiz olması da bu ekonomik koşullarda bizlere rahatlık sağlıyor" diye konuştu.