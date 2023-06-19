Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli, Orman Mühendisi Şahin Ütük ve Emrah Pehlivan tarafından verilen eğitimde; Doğal ya da insani sebeplerden dolayı meydana gelen orman yangınlarının yanı sıra, yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıklar ve rüzgârlar nedeniyle, orman yangını tehdidinin en üst seviyelere ulaşabildiği, bu noktada en ufak ihmalkarlıkların bile (Piknik ateşi, Çoban ateşi, Anız yangını, sigara izmariti, cam kırıkları vb.) orman yangınlarına neden olduğu, ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızın korunması amacıyla, oluşabilecek yangınları önlemek için alınacak tedbirler ve yangına müdahale teknikleri hakkında ilgili personele eğitim verildi.