Kongrede açıklamalarda bulunan Başkan Gül, "Tarsus İdman Yurdu için kent olarak birlikte başaracağız. Esnaf bereket Tarsus İdman Yurdu’na hareket gelecek, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Murat Gül, Ali Tekirdağ, Cem Erpehlivan, Yusuf Balcı, Zülfikar Polat, Kasım Kanbal, Ersin Uyar, Mehmet Erdem, İbrahim Halil Küçükoğlu, Av. Kasım Onur Gülşen, Erdal Acer, Mahmut Kahraman, Çağrı Yazlık, Yılmaz Talay ve Cem Kavalcı.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü’nde Olağanüstü Seçimli Kongre yapıldı. 159 oyun kullanıldığı seçimde, beyaz listeye sahip Murat Gül 110 oy alırken, sarı liste ile yarışan Yemliha Şahin 48 oy aldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Murat Gül’ün listesi şu şekilde oluştu:

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler yaşayan Tarsus İdman Yurdu, olağanüstü kongrede yeni başkanını seçti. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı Murat Gül oldu.

Melke Alan: "Türkiye’de kulüpler ve federasyon yanlış tarafa odaklanmış durumda"

Melke Alan: "Türkiye’de kulüpler ve federasyon yanlış tarafa odaklanmış durumda"

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