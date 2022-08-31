Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, taraftarlarıyla buluşacaklarını, Düzcespor maçına ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Taraftarlarının desteğiyle Düzcespor maçını kazanarak galibiyeti yine taraftarlara armağan etmek istediklerini kaydeden Can, teknik ekip ve oyunculara güvendiklerini sözlerine ekledi.

Futbol oynamak için karaya çıkıyorlar

Futbol oynamak için karaya çıkıyorlar

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