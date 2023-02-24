Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’ta en yakın rakibi 52 Orduspor’un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, hazırlık maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Burhanettin Kocamaz Stadyumu’nda oynanan maçı Kırmızı Lacivertliler, 7-0 kazandı.

Maça hızlı başlayan Yeni MİY, 3 dakikada Umut Aydın ile maçta 0-1 öne geçti. Golden sonra rakip kalede baskısını artıran Kırmızı Lacivertliler, 8.dakikada bir kez daha Umut Aydın ile gol bularak skoru 0-2 yaptı.

Üst üste ataklar üreten Yeni MİY, birçok ataktan faydalanamadı. İlk yarının son dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Umut Aydın kendisinin ve takımının 3’üncü golünü atarak ilk yarının skorunu belirledi.

Maçın ikinci yarısına farklı bir 11 ile çıkan Ersin aka öğrencileri durmak bilmedi. İkinci yarının hemen başlarında 49.dakikada Furkan Güneş skoru 0-4 yaptı.

Bu golden sonra Tarsus ekibi, Mersin kalesinde ataklar üretse de golle buluşamadı. Dakikalar 65’i gösterdiğinde köşe vuruşu kazanan Yeni MİY’de topa iyi yükselen İbrahim Konuksever, farkı 5’e çıkardı. Rakip kaleyi abluka altına alan Kırmızı Lacivertliler, bu kez de Tunç Murat Behram ile golü buldu. Aslan Gök’ün ceza sahasında gönderdiği topu boş kaleye yuvarlayan Behram skoru 0-6 yaptı.

Maçın son anlarına girilirken sahneye çıkan Erdem Onur Beytaş maçın skorunu belirledi ve mücadele 0-7 sona erdi.