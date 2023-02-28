Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından kente gelen depremzede aileleri ağırlarken, bir taraftan da moral programları düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan ‘Kır Çiçekleri’ projesi kapsamında eğitim gören 31 kız öğrenci, Büyükşehir Tarsus Gençlik Kampı bungalov evlerinde ağırlanan depremzede aileleri ziyaret etti.

Bungalov evlerde kalan depremzede ailelerle tek tek buluşan Kır Çiçekleri, yanlarında getirdikleri kekleri ve börekleri de ikram etti. Depremin yıkıcı etkisiyle karşılaşan yurttaşlarla sohbet eden Kır Çiçekleri, çocuklarla da oyunlar oynadı. Belletmen Fatma Gözkün ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Kır Çiçekleri, depremzede ailelere büyük moral oldu.

Kır Çiçekleri’nden Semiha Savaş, depremzede vatandaşlarla dertleştirdiklerini söyleyerek, “Bugün Tarsus’tayız, depremzede vatandaşlarımızla dertleşiyoruz. Yani acıları gerçekten büyük. Ama biz de biraz olsun yardım etmeye çalışıyoruz. Küçük hediyeler getirdik, sohbet ettik, dertleştik. Acılarını dinledik, biz de biraz ortak olmaya çalıştık” dedi.

Bir başka Kır Çiçeği Nida Nur Turan ise depremzedelere bir nebze de olsa yaşadıklarını unutturmaya çalıştıklarını belirterek, “Bugün depremzedelerin yanına onlara bir nebze de olsun anı unutturmaya çalışmak için geldik, onlarla sohbet ettik ve gerçekten hepsinin yaşadığı çok büyük acılar. Çocukları olanlar var. Onlarla sohbet ettik ve acılarını dindirmeye çalıştık. Konuştuktan sonra geldik burada küçük çocukları eğlendirmeye çalıştık, oyunlar oynadık, top oynadık. Çocuklara bu kötü duyguları unutturmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

İskenderun’da depreme yakalanan ve ardından ailesi ile birlikte Tarsus Gençlik Kampı’na gelen Makbule Taylan ise çok iyi şekilde ağırlandıklarını belirterek, “Gerçekten müthiş insanlar. Belediye Başkanı olsun, personeli olsun, gençlerimiz olsun, doktorları bütün hepsi seferber oldu. Bizimle ağladılar, bizimle güldüler, gece sabahlara kadar gençlerimiz uyumadı. Ayağımızdaki çorabına kadar giydirdiler” diye konuştu. Kır Çiçekleri’nin ziyaretlerinden dolayı bir nebze de olsa moral bulduklarını kaydeden Taylan, “Onlarla da güzel sohbet ettik. Çok bilgililer, çok hoş gençlerimiz. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Çok güzel de destek görüyoruz. Yani her konuda, psikolojik olarak hani derler ya maddi manevi hep arkamızdalar” dedi.

Kahramanmaraş’tan Büyükşehir’in depremzedeler için açtığı bungalov evelere gelen Fatma Bulunur ise, “Tarsus halkı gerçekten çok duyarlı. Biz dışarıdan olunca bilmiyorduk neyin ne olduğunu. İnsan ancak başına gelince biliyor. Kendi toplumumla burayı kıyaslıyorum, çok duyarlı insanlar. Hepinizden Allah razı olsun. Ben Başkan Beyle tanışmak istiyorum. Bu duyarlılığını kendisine bizzat duyurmak istiyorum” dedi.