Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından Tarsus Gençlik Kampında ’Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği’ düzenlendi.

Kentin dört bir yanından programa katılan gönüllüler, keyifli anlar yaşadılar. Gün boyu süren programda, Tarsus’un tarihi ve turistik noktaları da gezildi. Tarsus Gençlik Kampının doğal ortamında düzenlenen etkinliğin sunumunda ise Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Programda Silifke Gazi Çiftliği Gönüllü Korusu, Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) Kadın Ritim Grubu ve DJ performansıyla yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin ilk gönüllülerinden Meral Seçer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu’nun da gönüllüleri yalnız bırakmadığı etkinlikte, katılımcılara kırmızı gül dağıtıldı.

“Mersin’in ilk gönüllüsüyüm”

Programda konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yani Mersin’in ilk gönüllüleri arasında yer aldığını belirterek, "Bu çalışmaya başladığımızda 13 ilçeden birçok kadın ve erkek gönüllü olarak katılmak istedi ve bu yolda bir araya geldi. Bu gönüllülük çalışması sonucunda çok güzel sonuçlar çıktı. Gönüllü olmak çok kolay değil. Gönülden vermek, hiçbir beklentinin içinde olmamak, zaten gönüllülüğün esasına göre maddi bir karşılık beklemeden, birine yardım etmek, toplumsal fayda elde etmek geliyor. Yapılan bu çalışmanın toplumsal faydasını görüyoruz. Kadınların gönüllüler sayesinde sosyalleştiğini, ekonomik açıdan kendilerine bir yol bulduğunu görüyoruz. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

’Dünya Gönüllüler Günü’nün 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandığını hatırlatan Meral Seçer, “Gönüllüğün anlatılması, yaygınlaşması ve daha çok gönüllü insanın olması maksadıyla bugün ilan edilmiştir. Kendinizin ne kadar önemli bir işi yaptığını göstermek için bunları anlatıyorum. Aslında son yıllarda pandemi, deprem, sel felaketi gibi birçok olay yaşandı. Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu burada gördük. Depremde, pandemide ekiplere destek verdik veya bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunun hazzını, mutluluğunu verecek başka bir şey yok. Gönüllülerimizin her yıl artmasını diliyorum” diye konuştu.

Yakılan ateşlerin geceyi aydınlattığı etkinlikte, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, hep birlikte söylenen İzmir Marşında ise duygu dolu anlar yaşandı. Pek çok ikramın yapıldığı ’Dünya Gönüllüler Günü’ etkinliğinde ilerleyen dakikalarda çalınan müzik eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladılar.