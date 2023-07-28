Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl on binlerce çocuk ve gencin ağırlandığı, yetişkinlere ise huzur veren Tarsus Gençlik Kampı’nda kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Kamptaki çocuk oyun alanında bulunan eski aletler tamamen sökülüp, zemin ıslah çalışmasının ardından TSE’ye uygun yeni oyun aletleri monte edildi.

Peyzaj çalışmasıyla da ailelerin güzel vakit geçirebileceği Tarsus Doğa Parkı’ndaki parkur, bölgenin en büyük çocuk oyun alanı durumuna geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Gençlik Kampı’ndaki çocuk oyun alanı tamamen yenilendi. Bölgenin en büyük parkuruna sahip survivor oyun ve eğlence alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Tarsus Gençlik Kampı çocuk oyun alanındaki eski oyun grupları söküldü. Çocukların ve gençlerin rahatlıkla etkinlik yapabilecekleri zeminin oluşturulmasının ardından, tamamen TSE’ye uygun uygun yeni oyun grupları yerleştirildi.

Çocukların ve gençlerin parkurlarda güvenli şekilde zaman geçirmelerine olanak sağlayacak alanda, ailelerin de doğal ortamda güzel vakit geçirebilmeleri için peyzaj düzenleme işlemleri uygulandı.

Tarsus Berdan Barajı bölgesinde yer alan ve su ile yeşilin muhteşem uyumunu ziyaretçilerine sunan Gençlik Kampı, önümüzdeki günlerde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Seğmen: “TSE’ye uygun yeni oyun aletleri monte edildi”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli kontrolör Mehmet Seğmen, çocukların kullanabileceği yeni ve güvenlikli oyun gruplarının yanı sıra, yetişkinlerin de zaman geçireceği yeni alanların hayata geçirildiğini söyleyerek, “Daha önceden eski oyun aletlerimiz vardı. Yaralanma riski daha fazlaydı. Yeni oyun aletleri TSE’ye uygun. Çocukların bindiği tüm oyun aletlerinde, yaralanmaya karşı dünya standartlarında önlemlerin alındığı bir sistemimiz var. Peyzaj çalışmaları da yapıldı ve tüm oyun aletleri kuruldu. En kısa zamanda açılışa sunacağız” ifadelerini kullandı.