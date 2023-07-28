Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Gençlik Kampında geniş çapta yenileme çalışması gerçekleştirildi. Kamptaki çocuk oyun alanında bulunan eski aletler tamamen sökülürken, zemin ıslah çalışmasının ardından TSE’ye uygun yeni oyun aletleri monte edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ortak yürütülen yenileme çalışmalarıyla birlikte, çocukların ve gençlerin rahatlıkla etkinlik yapabilecekleri zeminin oluşturulmasının ardından, ailelerin de doğal ortamda güzel vakit geçirebilmeleri için peyzaj düzenleme işlemleri uygulandı. Tarsus Berdan Barajı bölgesinde yer alan ve su ile yeşilin muhteşem uyumunu ziyaretçilerine sunan gençlik kampının, önümüzdeki günlerde yeniden hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli kontrolör Mehmet Seğmen, çocukların kullanabileceği yeni ve güvenlikli oyun gruplarının yanı sıra, yetişkinlerin de zaman geçireceği yeni alanların hayata geçirildiğini söyledi.

Seğmen “Daha önceden eski oyun aletlerimiz vardı. Yaralanma riski daha fazlaydı. Yeni oyun aletleri TSE’ye uygun. Çocukların bindiği tüm oyun aletlerinde, yaralanmaya karşı dünya standartlarında önlemlerin alındığı bir sistemimiz var. Peyzaj çalışmaları da yapıldı ve tüm oyun aletleri kuruldu. En kısa zamanda açılışa sunacağız” dedi.