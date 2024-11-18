Tarsus Gastronomi Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Tarsus'un zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla hizmete açılan Tarsus Gastronomi Merkezi, misafirlerine unutulmaz lezzet deneyimi sunuyor. Merkez, geçmişten gelen yerel lezzetleri modern dokunuşlarla geleceğe taşıyor.

Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın öncülüğünde Tarihi Siptilli Çarşısı'nda hizmete açılan Tarsus Gastronomi Merkezi, kısa sürede lezzet tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Merkezde Tarsus'un eşsiz mutfağını tanıma fırsatı bulan vatandaşlar, geçmişin izlerini taşıyan tarihi atmosferde Tarsus'un yöresel lezzetlerini deneyimliyor. Tarsus Gastronomi Merkezi'nde, yöreye özgü fındık lahmacun, Tarsus kebabı, yüksük çorbası, dövme pilavı, tatar, analıkızlı, sulu yemekler, karakuş tatlısı, zeytinyağlılar, sıkma ve pek çok lezzet özenle hazırlanıyor.

Tarsus Gastronomi Merkezi Pazartesi günü hariç her gün saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet veriyor.