Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Tarsus Gastronomi Merkezi’ kapılarını açtı. Merkez sayesinde geçmişten gelen yerel lezzetler, modern dokunuşlarla geleceğe taşınıyor.

Tarihi Siptilli Çarşısı’nda bulunan Tarsus Gastronomi Merkezi trafiğe kapalı alanda faaliyete geçti. 3. Uluslararası Tarsus Festivali’nin ilk gününde açılan merkez, misafirlerini ağırlamaya başladı. Gastronomi Merkezi, Tarsus’un zengin yerel mutfağını, orijinal tarifler ve ’anne eliyle’ hazırlanmış yemeklerle sunuyor. Ayrıca, merkezde atölyelerin ve yöresel mutfak eğitimlerinin yer aldığı donanımlı bir eğitim mutfağı da bulunuyor. Merkez sayesinde Tarsus’un ekonomisine katkı sağlanması, iç ve dış turizmin canlandırılması hedefleniyor.

"Tarsus’un gastronomi mirasını yeni nesillere aktarıyorıyoruz"

Tarsus’un cazibe merkezi olacağını belirten Başkan Ali Boltaç, "Gastronomi merkezimiz, Tarsus’un tarihinden ve kültüründen ilham alıyor. Geleneksel lezzetlerimizden modern yorumlarla hazırlanan geniş bir yelpazede yemekler sunarak, Tarsus’un gastronomi mirasını hem yeni nesillere aktarıyoruz, hem de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Tarsus’un zengin mirasını koruyarak geleceğe taşımak, şehrimizin gastronomi potansiyelini ön plana çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.