Tarsus Gastronomi Merkezi, 1 Kasım’da kapılarını açıyor. 3. Uluslararası Tarsus Festivali’nin ilk gününde açılacak merkezde, Tarsus’un zengin yöresel lezzetleri görücüye çıkacak.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın öncülüğünde hayata geçirilen Tarsus Gastronomi Merkezi, zengin mutfak kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla 1 Kasım’da kapılarını açacak. Trafiğe kapatılarak Siptilli Çarşısında açılacak merkez, Tarsus’un geleneksel lezzetlerini ülke çapında tanıtarak şehre yeni bir simge kazandıracak. Merkezin, Tarsus’un yemek kültürünü tanıtmanın yanında şehrin ekonomik ve sosyal hayatına da büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

"Tarsus’un gastronomi sahnesinde parladığı yer olacak"

Başkan Boltaç, Tarsus’un canlanacağını ve marka değerine kavuşacağını belirterek, "Gastronomi Merkezimiz, Tarsus ekonomisine katkı sağlarken, iç ve dış turizmin canlanmasına da yardımcı olacak. Bu sokak, Tarsus’un gastronomi sahnesinde parladığı yer olacak. Uluslararası Tarsus Festivali’mizin ilk gününde yani 1 Kasım’da tüm vatandaşlarımızı açılışımıza davet ediyorum" dedi.