Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koordinesinde bu yıl ‘Tarihin izinde, efsaneler içinde’ sloganıyla 1-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali’nin oluşturduğu sinerji, esnafın ve vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Kentin dört bir noktasında gerçekleşen programlarla on binlerce kişinin katıldığı ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali’, kent ekonomisinin kalkınmasına ve sıkıntılı süreç yaşayan esnafında ciddi iş potansiyeli yakalamasını sağladı. Tarsus’un yöresel lezzetlerinin ön plana çıkmasının yanı sıra, tarihi ve kültürel değerlere dokunuşların yapılmasına imkan veren festival, sanatsal faaliyetlerinde her sene daha da artmasına olanak sağlıyor. İlk 2 yıla oranla bu yıl festival coşkusunda artış yaşandığına vurgu yapan Tarsuslular, önümüzdeki yıl coşkunun ve katılımın daha yoğun olacağına kesin gözle bakıyorlar.

“Festival sayesinde Tarsus, uyuduğu uykudan uyandı”

Tarsus’un vazgeçilmez lezzetlerinden olan fındık lahmacun ustası Murat Gül, festivalin kente çok şey kattığını belirterek, “Tarsus yıllardır bir uykudaydı. Sağolsun Başkanımız Vahap Seçer sayesinde, bu uykudan uyandı. Şimdi tüm Türkiye Tarsus’u konuşuyor. Bu festivaller sayesinde her sene kendimizi geliştiriyoruz” dedi.

“Esnafımız da faydalandı ve festival süresince güzel iş yaptı”

Tarsus’un en eski humus ustaları arasında yer alan ve 64 yıldır bu mesleği icra eden Salim Evcimen, festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, “Geç kalınmış bir olay aslında. Yapıldığı da çok iyi oldu. Tarsus’un tanıtımı bakımından önemli. Esnafımızda faydalandı ve festivalde güzel iş yaptı” şeklinde konuştu.

“Coğrafi açıdan gezilecek çok yerlerimiz var”

Yöreye has Tarsus kebabı ustalarından Musa Karabaş, bu yılki festivalin daha da coşkulu geçtiğini kaydederek, “Festival, ekonomi anlamında da Tarsus’a çok güzel bir katkı sundu. Bunda en büyük pay Başkanımız Vahap Seçer’e ait. Coğrafi açıdan gezilecek çok yerlerimiz var. Gelen insanlar bunun içinde geliyor. Gelmişken, gastronomi ile ikisi birleşince çok güzel bir manzara çıkıyor ortaya. Tarsus esnafının geneli çok memnun” ifadelerini kullandı.