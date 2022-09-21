Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir alış veriş merkezinde kurulan stant da vatandaşlar bir çok konuda bilgilendirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bir alış veriş merkezinde kurulan stant da vatandaşlar bir çok konuda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, TEM Grup Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince, ilçede bulunan bir alış veriş merkezinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Burada, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı oluşturmak ve bu mücadeleye etkin katılımın sağlanması amacıyla bilgilendirme yapılırken, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri anlatıldı, suç ve suç örgütlerine bulaşmamak için yapılması gereken konular ve suç örgütlerinin gençleri istismar edebileceği durumlar ile şiddetin önlenmesi için alınabilecek önleyici ve koruyucu tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Bunun yanında hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konularının yanı sıra, trafik güvenliği açısından sürücü ve yayaların uyması gereken genel trafik kuralları da anlatıldı.

Etkinlik esnasında ayrıca bilgilendirici broşür, anahtarlık, defter, kalem, boyama kitabı, şapka, etiket gibi hediyeler dağıtıldı.