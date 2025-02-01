Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı, her tatil döneminde olduğu gibi bu sömestr tatilinde de binlerce çocuk ve ailesini ağırlıyor. Ara tatil nedeniyle ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanan parkta günlük ziyaretçi sayısı bazen 4 bini buluyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğüne bağlı Tarsus Doğa Parkı, her tatil döneminde olduğu gibi bu sömestr tatilinde de binlerce çocuk ve ailesinin uğrak noktası oldu. Tarsus’ta Berdan Barajı mesire bölgesinde bulunan ve bünyesinde barındırdığı 130’un üzerinde tür hayvanla ilgi odağı olan doğa parkı, çocukların güzel havada neşeli vakit geçirdikleri mekanların başında geliyor. Mersin kent genelinden olduğu kadar, farklı illerden, hatta yurt dışından gelenlerin de merakla gezdikleri Tarsus Doğa Parkı’nda, 15 günlük ara tatil nedeniyle ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandı.

"Günlük ziyaretçi sayısı bazen 4 bini buluyor"

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Şeyda Esin Ekmen, hayvanat bahçesinin, her yarıyıl tatilinde çok fazla misafire hizmet verdiğini ifade ederek, "Özellikle bu dönemler çok yoğun oluyor. Çocuklar tatilde oldukları için, zaman geçirebilecekleri yeşil alan ve hayvan çeşitliliğinin bol olduğu yerleri tercih ediyorlar. Biz de onları ağırlamaktan memnunuz" dedi.

Tatilin ilk 10 günü hayvanat bahçesini yaklaşık olarak 27 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ekmen, "Bu dönemde günlük ziyaretçi sayısı bazen 4 bini buluyor. Sadece Mersin’den değil, çevre illerden gelenler de oluyor. Mesela Gaziantep’te de hayvanat bahçesi olmasına rağmen, vatandaşlarımız burayı da merak edip ziyaret ediyorlar" diye konuştu.

"Ekran başından ayrılıp buraya gelmek büyük bir avantaj"

Ailesiyle birlikte Tarsus Doğa Parkı’na gelen Hira Nur Süngürer, keyifli anlar yaşadığını belirterek, "Görmediğimiz hayvanları gördük" dedi.

Ekin Ceren Erdevir de teknolojiden uzak, doğal bir ortama gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer. Teknolojik gelişmeler hayatımızı çok değiştirdi. Ekran başından ayrılıp buraya gelmek büyük bir avantaj" diye konuştu.

Tabletten uzak kalarak parkta güzel vakit geçirdiğini kaydeden Yiğit Turhan ise zamanın çok hızlı geçtiğini ifade ederek, herkese parkı gezmelerini tavsiye etti.