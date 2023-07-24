Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın sakinleri, sıcak havaların etkili olduğu

bugünlerde buzlu meyve kokteylleri, buzlu havuz ve fıskiyeli yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

İçerisinde meyve, sebze ve kuruyemişlerin yer aldığı buzlu meyve kalıplarının yanı sıra, fıskiyeli

sulama ve buzlu havuzla da hayvanların serinlemesi sağlanıyor. Bu sayede hayvanlar, serinlerken

beslenmenin keyfini çıkartıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın sakinleri, sıcak yaz günlerinde buzlu

meyve, buzlu havuz ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor. Doğa Parkı ekipleri, hayvanların

serinleyebilmesi ve sıcak havadan etkilenmemesi için, her yıl olduğu gibi bu yıl da serinletme

uygulamasına başladı.

Mönüde meyve, sebze ve kuruyemiş var

Doğa Parkı sakinlerinin sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi adına yapılan uygulama sayesinde

hayvanlar, serinlerken besleniyor. Türlerine göre yaşam alanlarında yer alan yapay havuz ve şelaleler

de hayvanların serinlemesini sağlarken, günün belirli saatlerinde özel olarak hazırlanan buzlu

meyveler ikram ediliyor. Doğa parkı sakinlerine; içerisinde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç,

kuru incir, salatalık, marul gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin de yer

aldığı buzlu meyve kalıpları veriliyor. Bu sayede hayvanlar, serinlerken beslenmenin keyfini

çıkartıyor.

Fıskiye ile yağmurlama sistemi oluşturuluyor

Bir diğer serinletme yöntemi de yaşam alanlarına yerleştirilen fıskiyeler. Bu fıskiyeler sayesinde

tepeden yağmurlama sistemiyle su veriliyor. Ayrıca havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını

düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor.

Toynaklı grup içerisinde yer alan midilli, koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki

hayvanların serinletilmesi için, sulama arazözüyle yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor. Buzlu

meyve kokteylleri, fıskiye ve arazözle yağmurlama sistemiyle serinletilen hayvanların en sevdiği ve

eğlendiği saatler de bu saatler oluyor.

Ölmez: “Hem eğleniyorlar, hem besleniyorlar, hem de serinliyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’nda Biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez,

Doğa Parkı sakinleri için yaptıkları serinletme yöntemlerini anlattı. Ölmez, “Hayvanları serinletmek

için kafeslere özel fıskiyeler yapıyoruz. Havadan ıslatarak hayvanları serinletiyoruz. Ayrıca

büyük sulama tankerimiz var. Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda onunla ıslatarak yine

serinletmiş oluyoruz. Bunun yanında meyvelerin olduğu buz kalıpları hazırlıyoruz. Hayvanlar,

içlerindeki meyveleri çıkarmak için uğraşırken hem eğlenmiş, hem beslenmiş, hem de serinlemiş

oluyorlar” dedi.

Buzlu meyveleri, hayvanların sevdiği

meyvelere göre hazırladıklarını ifade eden Ölmez,

“Meyvelerimizde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç, kuru incir var. Meyvenin haricinde

ceviz, fındık gibi kuruyemişler de veriyoruz. Buradaki hayvanların en çok memnun olduğu

saatler bu serinletmeleri yaptığımız, buzları verdiğimiz ve suladığımız saatler oluyor” diye

konuştu.