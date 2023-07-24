Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın sakinleri, sıcak havaların etkili olduğu
bugünlerde buzlu meyve kokteylleri, buzlu havuz ve fıskiyeli yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.
İçerisinde meyve, sebze ve kuruyemişlerin yer aldığı buzlu meyve kalıplarının yanı sıra, fıskiyeli
sulama ve buzlu havuzla da hayvanların serinlemesi sağlanıyor. Bu sayede hayvanlar, serinlerken
beslenmenin keyfini çıkartıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarsus Doğa Parkı’nın sakinleri, sıcak yaz günlerinde buzlu
meyve, buzlu havuz ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor. Doğa Parkı ekipleri, hayvanların
serinleyebilmesi ve sıcak havadan etkilenmemesi için, her yıl olduğu gibi bu yıl da serinletme
uygulamasına başladı.
Mönüde meyve, sebze ve kuruyemiş var
Doğa Parkı sakinlerinin sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi adına yapılan uygulama sayesinde
hayvanlar, serinlerken besleniyor. Türlerine göre yaşam alanlarında yer alan yapay havuz ve şelaleler
de hayvanların serinlemesini sağlarken, günün belirli saatlerinde özel olarak hazırlanan buzlu
meyveler ikram ediliyor. Doğa parkı sakinlerine; içerisinde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç,
kuru incir, salatalık, marul gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra ceviz, fındık gibi kuruyemişlerin de yer
aldığı buzlu meyve kalıpları veriliyor. Bu sayede hayvanlar, serinlerken beslenmenin keyfini
çıkartıyor.
Fıskiye ile yağmurlama sistemi oluşturuluyor
Bir diğer serinletme yöntemi de yaşam alanlarına yerleştirilen fıskiyeler. Bu fıskiyeler sayesinde
tepeden yağmurlama sistemiyle su veriliyor. Ayrıca havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını
düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor.
Toynaklı grup içerisinde yer alan midilli, koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki
hayvanların serinletilmesi için, sulama arazözüyle yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor. Buzlu
meyve kokteylleri, fıskiye ve arazözle yağmurlama sistemiyle serinletilen hayvanların en sevdiği ve
eğlendiği saatler de bu saatler oluyor.
Ölmez: “Hem eğleniyorlar, hem besleniyorlar, hem de serinliyorlar”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’nda Biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez,
Doğa Parkı sakinleri için yaptıkları serinletme yöntemlerini anlattı. Ölmez, “Hayvanları serinletmek
için kafeslere özel fıskiyeler yapıyoruz. Havadan ıslatarak hayvanları serinletiyoruz. Ayrıca
büyük sulama tankerimiz var. Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda onunla ıslatarak yine
serinletmiş oluyoruz. Bunun yanında meyvelerin olduğu buz kalıpları hazırlıyoruz. Hayvanlar,
içlerindeki meyveleri çıkarmak için uğraşırken hem eğlenmiş, hem beslenmiş, hem de serinlemiş
oluyorlar” dedi.
Buzlu meyveleri, hayvanların sevdiği
meyvelere göre hazırladıklarını ifade eden Ölmez,
“Meyvelerimizde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç, kuru incir var. Meyvenin haricinde
ceviz, fındık gibi kuruyemişler de veriyoruz. Buradaki hayvanların en çok memnun olduğu
saatler bu serinletmeleri yaptığımız, buzları verdiğimiz ve suladığımız saatler oluyor” diye
konuştu.