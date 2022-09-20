Yapımına 2018 yılında başlanan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına taşınma işlemlerine başlandı.

Yapımına 2018 yılında başlanan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına taşınma işlemlerine başlandı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, 9 Eylül 2022 tarihinde taşınma işlemlerinin başladığını ifade ederek, "2010 yılından itibaren ilimizde hizmet veren kamu hastanelerinin tamamına yakınının hizmet binaları yenilendi. Yeni hizmet binalarımız ile koğuş sistemi terk edilerek içinde banyosu, tuvaleti bulunan bir ve iki kişilik nitelikli yataklardan oluşan sağlık tesislerine sahip olduk. Bunun istisnası Tarsus Devlet Hastanemiz idi. 2018 yılında yapımına başlanan yeni hizmet binasının yapımı tamamlanarak taşınma aşamasına gelindi. Taşınma sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ilk etapta ek binada yer alan hizmet birimlerimizi yeni binaya taşıdık” dedi.

Taşınma sürecinde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyleyen Ceviz, en kısa süre içerisinde ana hizmet binasında yer alan birimlerin de yeni hizmet binasına taşınacağını belirtti. Süreç tamamlandığında Tarsus’ta yaşayan vatandaşların sağlık alanında hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine kavuşacağına vurgu yapan Ceviz, “Tarsus ilçemiz de bu hastanemizin tamamlanmasıyla 544 olan kamu yatak kapasitesi 600’e çıktı. İhtiyaç olması halinde 832 yatağa kadar da kapasiteyi arttırabiliriz. İlçemizde daha önce yüzde 9 olan nitelikli yatak oranı yüzde 100’e çıkmış oldu. Ayrıca 112 poliklinik odası, 96 yoğun bakım, 16 ameliyat salonu ve 880 araçlık otoparkımız mevcut. Tarsus ilçemizin Çukurova bölgesinin merkezi konumunda olması, şehirlerarası otoban yolu üzerinde bulunması nedenleriyle ilçemiz hastanesinde kalp merkezi açılması için de Bakanlığımızdan izin aldık. Sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti açısından önem arz eden yeni hastanemizin hemen yan tarafına Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kreş açılmasına yönelik çalışmamız da mevcuttur. Bakanlığımızın desteği ile yeni hastanemizin hekim kadrosunu da daha güçlü hale getireceğiz. Bu bağlamda Bakanımız, Mersin ilinden açıktan tabip ve uzman tabip atama kurasına 170 hekimin başvuru yaptığını ifade etti. Güçlenecek kadromuz, yeni hizmet binamız ve yeni hizmet birimlerimiz ile Tarsus halkımıza ve Çukurova bölgemize daha iyi hizmet verebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarsuslu vatandaşlarımıza, Mersinimize ve Çukurova bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.