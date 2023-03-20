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Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Belediyespor’u 3-1 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.

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