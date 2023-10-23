Tarsus Belediyesinin standı, Yenişehir Fuar Merkezi’nde 8’incisi düzenlenen kitap fuarında, Tarsuslu yazarları ve Tarsus’a dair kitaplarıyla 9 gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Tarsus Belediyesi, 14-22 Ekim tarihleri arasında Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Kitap Fuarında yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca Tarsuslu yazarları ve Tarsus'a dair kitaplarıyla dikkatleri üzerine çeken Tarsus Belediyesi standı, binlerce kitapseveri ağırladı.

Kitap fuarına katılım sağlayarak, Tarsuslu yazarlar ve stantları ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "200 bin kişinin ziyaret ettiği fuar boyunca yazılı eserler ve Tarsuslu yazarların katkılarıyla kentin tanıtımına büyük katkı sağladı. Tarihi 10 bin yıla uzanan kentimizin köklü mirasına sahip çıkmanın ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu her zaman taşıyoruz. Bu nedenle, fuara katılım sağlayan ve eserleriyle şehrimize önemli katkılar sunan tüm yayınevleri ve yazarlarımıza özel teşekkürlerimizi sunarken, şehrimizin değerlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum. Sizlerin destekleriyle Tarsus'un kültürel zenginliğini ve tarihi derinliğini daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyoruz" dedi.