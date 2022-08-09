Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altaylılar Mahallesine yapılması planlanan ’semt pazarı’ yapım işinin açık ihalesi gerçekleştirildi. Yapım işi verilen ihalenin birinci oturumunda 6 teklif verilerek sosyal medya üzerinden canlı yayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altaylılar Mahallesine yapılması planlanan ’semt pazarı’ yapım işinin açık ihalesi gerçekleştirildi. Yapım işi verilen ihalenin birinci oturumunda 6 teklif verilerek sosyal medya üzerinden canlı yayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarsus’ta yapılması planlanan pek çok proje, Tarsus Belediyesi tarafından mal ve hizmet alımı için açık ihale usulleri çerçevesinde sosyal medya üzerinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu anlayışla Tarsus Belediyesi Altaylılar Mahallesine yapılması için ’semt pazarı’ yapım işini ise yine demokratik anlayışıyla canlı yayınla paylaştı.

Şeffaf yönetim anlayışıyla belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam eden Tarsus Belediyesi, bu çerçevede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile EKAP (Elektronik Kamu İhaleleri Platformu) üzerinden ihaleyi gerçekleştirdi. İhale Komisyonu Başkanı Emre Ak tarafından yapılan açık ihale, teklif mektuplarının okunarak açılması ile başladı. İdare tarafından belirlenen yapım işinin yaklaşık maliyeti ise 9 milyon 346 bin 415 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Teker teker okunan ihale teklifleri, bilgisayar üzerinden verilen bilgiler etrafında teyit edildi. Tekliflerin değerlendirildiği canlı yayında 6 teklifin 5’i birinci oturum için teklif değerlendirmesini tamamlayabildi. Teklif değerlendirilmesinin ardından ihale sona erdi.