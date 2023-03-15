Tarsus Belediyesi, belediyeye ait 81 taşınmazın kira ihalesini canlı yayında kamuoyu ile paylaşarak, gerçekleştirdi.

Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, canlı yayın ihale usulüyle hizmetlerine devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede, Belediye Meclis Salonunda mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 81 adet taşınmazın kira ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonucu kiraya verilen 64 taşınmaz şeffaf yönetim anlayışıyla, canlı yayında kamuoyu ile paylaşıldı.

İhale Komisyon Başkanlığını Ali Dinsever’in yaptığı ihalede, veriler kapalı teklif usulü ile alındı. Bazı taşınmazlar için katılım sayısının artması ile ihale de açık artırım usulü yapıldı. Kapalı zarflar açıldı ve teklifler canlı yayında okundu. Gerçekleşen ihale öncesinde katılımcıların belgeleri canlı yayında tek tek kontrol edildi. Evrak incelemelerini ardından olumlu ve eksiksiz evraklar incelendikten sonra 64 kişi ihale sonucu işletmeleri kiraladı. İhaleye 69 kişinin katılım sağladığı kaydedildi. Geriye kalan iş yerleri için önümüzdeki günlerde pazarlık usulü bir ihale daha gerçekleştirileceği ifade edildi.