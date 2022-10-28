Tarsus Belediyesinin 2023 yılı bütçesi, belediye meclis toplantısında görüşülerek 1 milyar 139 milyon 498 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Tarsus Belediye Meclisi, 2023 mali yılı bütçesini kabul ettiği ekim ayı ikinci toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Tarsus Belediyesinin 1 milyar 139 milyon 498 bin TL’lik 2023 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Tarsus Belediyesinin yatırıma ayırdığı bütçe de geçtiğimiz yıla oranla artışa geçti. Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesinin yatırım ve hizmet için yapılacak borçların altından kalkabilecek güçlü bir belediye olduğunu bir kez daha vurguladı.

Toplantıda, siyasi partilerin grup sözcüleri performans programı ve bütçe ile ilgili görüş ve önerilerini açıkladı. 2023 yılı performans programı ve bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

2023 bütçesi hakkında konuşan Başkan Bozdoğan, "İzlediğimiz ekonomi ve tasarruf politikaları sonucu belediyemiz gelir gider dengesini sağlamış ve belirli bir istikrara kavuşmuş durumda. Bundan sonraki süreçte de toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışacak ve 400 bin insanımız için nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarsus Belediyesinin kendi ayakları üzerinde durabilen bir belediye olduğunu söyleyen Bozdoğan, "Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tarsus’a ve burada yaşayan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti hep birlikte üreteceğiz. Bugün çok önemli bir gündü. Bütçemiz tüm Tarsus’a, hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.