Tarsus Belediyesinin ücretsiz düzenlediği Fransızca, Almanca, İngilizce, işaret dili ve emlak danışmanlığı eğitimlerini kapsayan kurslar için kayıtların başladığı bildirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarsus Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 10 yaş ve üzeri İngilizce, Fransızca, Almanca ve işaret dili kursları Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nde, 18 yaş ve üzeri A1 İngilizce, A1 Almanca, işaret dili ve emlak danışmanlığı kursları ise Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurslar katılımcılara, alanında uzman eğitmenler eşliğinde interaktif ve eğlenceli bir öğrenim ortamı sunacak.

Dil kursları, katılımcıların yabancı dil becerilerini geliştirerek, hem akademik hem de iş yaşamlarında fark oluşturmalarını hedefliyor. Kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenler vatandaşlar, Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi ile Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’ne başvurabilecek ya da belediyeninin ilgili telefon numarası üzerinden iletişime geçebilecek.