Belediyeden yapılan açıklamada:" 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, eğitim odaklı hizmetlerine bir yenisini eklemeye hazırlanan Tarsus Belediyesi, kente kazandıracağı yeni eserlerin açılışını yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentte özellikle eğitim alanında projelere imza atıyor. Tarsus Belediyesi, bu hizmet anlayışını 59. kütüphane etkinlikleri çerçevesinde açılışı yapılacak eserleriyle de taçlandırmaya hazırlanıyor. Bu çalışmaları başlatan Tarsus Belediyesi, Tarsus’ta bir ilki gerçekleştirerek 0-3 yaş bebek kütüphanesi ve kreşi hayata geçiriyor. Başkan Bozdağan, eğitim alanında yapacakları açılışa tüm vatandaşlarımızı davet etti. Bu çerçevede Osmanlı Parkı’nda açılacak okuma salonunun açılış töreni 31 Mart 2023 Cuma günü saat 10.00’da, Dursune ve Mehmet Uzadalı Kreş ve 0-3 yaş bebek kütüphanesinin açılışı ise Tarsus Belediyesi tesislerinde aynı gün saat 11.30’da gerçekleştirilecek"denildi.