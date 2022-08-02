Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, kentte yaş almış ve hasta vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi ekipleri, ’Hastalıkta Sağlıkta, Hep Birlikte’ projesi çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiriyor.

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, kentte yaş almış ve hasta vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi ekipleri, ’Hastalıkta Sağlıkta, Hep Birlikte’ projesi çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiriyor.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi’nde görev yapan yaşlı bakım uzmanları ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, çeşitli hastalıklardan mustarip, yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Hastalıkları hakkında bilgiler veren ekipler, psikolojik olarak da yaş almış vatandaşlara danışmanlık yapıyor. Vatandaşlar bu hizmet ile kendini yalnız hissetmiyor ve çeşitli bilgiler edinip verilen hediyelerle mutlu oluyor. Ekipler, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın hassasiyeti üzerine yaşlı ve hasta yurttaşların tüm taleplerini de not alıyor.

Ziyaret edilen yaş almış vatandaşlar, "Bizi düşünüp buralara gelmişsiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Bizlerin bu saatten sonra tek isteği ziyaret edilip halimizin hatırımızın sorulması. Kapımızın çalınması bizim için büyük mutluluk. Ekibe ve Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.