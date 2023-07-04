Tarsus Belediyesi tarafından PVC ve Alüminyum Atölyesinde hurdalıktan çıkarılan malzemeler geri dönüşümle yeniden kazandırılıyor. Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde doğal kaynaklar korunarak sıfırdan üretim yerine hem bütçeye büyük ölçüde katkı yapılıyor hem de atık malzemelerin değerlendirilmesi sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi bünyesinde bulunan atölyeleri sayesinde, hurda malzemeler geri dönüştürülerek doğaya katkı sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyede ölçülerine uymayan malzemeler yeniden imal edilerek hizmete kazandırılıyor. PVC, alüminyum, cam ve ayna gibi malzemeler toplanıyor ve geri dönüşüm sürecine tabi tutuluyor. Bu malzemelerin geri dönüşümüyle kapılar, sosyal tesisler ve diğer belediye tesislerinde kullanılmak üzere üretiliyor. Tarsus Belediyesi yaptığı bu çalışmayla her ay ortalama 30'a yakın kapıyı imalat ediyor.

Muhtarlıklarda, köylerde ve sosyal tesislerde belediye bünyesinde üretilen malzemeler kullanılıyor. Bu sayede belediyenin ihtiyaç duyduğu kapılar, pencereler ve alüminyum camlar geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretiliyor.

Tarsus Belediyesi bünyesinde bulunan tüm tesislerde de geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor. Ayrıca, kırılan camlar yenileniyor, zarar gören veya çalınan alüminyumlar sökülüp tekrar montajları yapılıyor. İhtiyaç olduğunda acil müdahaleler gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla tasarruf sağlanarak doğaya katkı sunuluyor. Atölyede toplanan PVC'ler, camlar ve diğer malzemeler geri dönüşüm sürecine tabi tutularak doğaya olan zarar azaltılarak israf önleniyor.