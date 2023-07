Tarsus Belediyesinde imzalanan ek toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 15 bin lira oldu.

Tarsus Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan ek toplu sözleşme ile belediye çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye çalışanlarının, yıl içerisinde verilen sosyal haklar, eş yardımı, çocuk yardımı, sorumluluk ve pozisyon farkı hariç alacakları en düşük maaşı 15 bin TL oldu.

Bozdoğan, emekçilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, “Tarsus Belediyesi olarak toplu iş sözleşmesi sürecini başarıyla tamamladık ve Türkiye genelinde en iyi çalışma şartlarını sunan belediyeler arasında yer aldık. Toplu ara iş sözleşmemizle, çalışanlarımızın haklarını daha da güçlendirdik ve onlara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için adım attık. Emekçilerimizin değerini biliyoruz ve her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Bu nedenle, asgari ücretin üzerinde bir maaş ödemesini gerçekleştirerek çalışanlarımızın ekonomik açıdan daha güvende olmasını sağladık. Yıl içerisinde verilen en düşük işçi maaşını 15 bin TL seviyesine çıkardık. Çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti, hizmetlerimizin kalitesine doğrudan yansıyacaktır. Onların emeklerine değer veriyor ve her birinin katkısının Tarsus'un güzelliğine katkı sağladığının farkındayız. Bu başarıda emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza ve Genel İş Sendikasına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.