Tarsus Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’ne yaptırılan Yaşar Kemal Parkı hizmete açıldı. Başkan Ali Boltaç, belediyenin mali disiplinini sağlamış ve önündeki projeleri tek tek yerine getiren bir belediye olduğunu belirterek, "Sadece park değil, asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı da başlattık" dedi.

Tarsus Belediyesi, şehrin yeşil alanlarını artırmak ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla kente yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Barbaros Mahallesi’ne kazandırılan Yaşar Kemal Parkı’nın açılışı Başkan Boltaç tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Boltaç, herkesin belediye başkanı olduğunu ifade ederek, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkesin belediye başkanıyım. Hep bu şiarla çalışmaya devam ediyoruz. Tarsus Belediyesi olarak kimseyi ayırmıyoruz. Bugün Yaşar Kemal Parkı’mızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza zarar gelmesin diye masraftan kısmadık. Size yapılan bu hizmet helaldir. Her zaman üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz" diye konuştu.

"En güzel hizmet, bu kentin hizmetkarı olmaktır"

Her zaman milletin hizmetkarı olacağını vurgulayan Boltaç, "Bu kentte barışla, kardeşlikle, memnuniyetle, kişisel menfaatler olmadan çalışmak gerekiyor. Benim verebileceğim en güzel hizmet, bu kentin hizmetkarı olmaktır. Ben milletimize efendi olmayacağım, hizmetkar olacağım. Her gelen misafirimize; ’Tarsus Belediyesi, Tarsus’ta yaşayanların belediyesidir. Evinize hoş geldiniz, ben 5 yıllık kiracınızım’ diyorum" şeklinde konuştu.

Mahallelerdeki fiziki eksiklikleri de çözeceklerini belirten Boltaç, "Tarsus Belediyesi mali disiplinini sağlamış ve önündeki projeleri tek tek yerine getiren bir belediyedir. Sadece park değil, asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı da başlattık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibimiz, tüm parklarla ilgili çalışmalarını ve yenilemelerini sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte mahallelerimizin fiziki eksikliklerini de çözeceğiz. Bana dualarınızı eksik etmeyin. Bu millete hizmet etmekten bir adım geri durmam" dedi.

Mahallesine park kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Barbaros Mahalle Muhtarı Salih Başkan da emeği geçenlere teşekkür ederek, Başkan Boltaç’a çiçek takdim etti. Konuşmaların ardından Yaşar Kemal Parkı’nın açılış kurdelesi kesildi.