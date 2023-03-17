Tarsus Belediyesine ait topraklarda yetiştirilen ürünler, halkın faydasına sunulmaya devam ediliyor.

Tarsus Belediyesi bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da yaptığı üretim çalışmaları ile hem doğaya hem vatandaşa hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Belediye bünyesinde yetiştirilen ürünler, halkın faydasına sunulmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsime bağlı olarak bünyesinde süs bitkileri ve ağaç türleri yetiştiriyor. Yetiştirilen bitki ve ürünler sera ve fidanlıklarda tohum ve çelikle çoğaltılıyor. Yetiştirilen süs bitkileri ve ağaç türleri, belediyeye ait yeşil alan ve parklarda değerlendiriliyor. Bu vesileyle peyzaj çalışmaları sayesinde kent güzelleşiyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü de bünyesinde tıbbi aromatik bitkiler, fideler ve meyveli türler yetiştiriyor. Belediye bünyesinde üretim için deneme alanları, seralar, bitki analiz laboratuvarı, fide yetiştirme sahaları ve model üretim alanları bulunuyor. Biberiye, lavantin, lavanta, defne, kekik, mercan köşk, adaçayı, melisa, zeytin, harnup, ceviz, incir, badem, alıç ve türevlerinin yetiştiği alanda çoğaltma ve üretim işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede bitkiler çoğaltılarak üreticilere ulaştırılıyor.

Üretilen ürünlerin belediye bünyesinde bulunan İşletme İştirakler Müdürlüğünde maliyetine satışları gerçekleştiriliyor.