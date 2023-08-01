Tarsus Belediyesi, bölgede bulunan tarihi dokuyu ve bölgenin tarihi bütünlüğünü korumak amacıyla ’Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi’ çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Proje çerçevesinde alanda bulunan eski tarihi yapılar yürütülen çalışmalar doğrultusunda sağlıklaştırılarak ve restore edilerek eski görkemine kavuşturuluyor.

Tarsus’un önemli noktalarından biri olan tarihi ticaret merkezinde bulunan yapılar için harekete geçen Tarsus Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu, ’Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi’ ile bölgeyi yeniden canlandırıyor. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma Projesi, Tarsus Kızılmurat Mahallesi’nde yer alan dikdörtgen planlı yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş tescilli taşınmaz kültür varlıklarını da kapsıyor. Proje sayesinde, uzun yıllardır tarihi ticaret merkezinde yer alan esnafın kullandığı mescit yapısı da Tarsus Belediyesi tarafından özenle ihya edildi.

Aynı zamanda, Kızılmurat Mahallesi’nde bulunan dükkanlar ve otel yapısı da proje çerçevesinde sağlıklaştırılarak, çevreyle uyumlu hale getirildi. Özellikle otel yapısının çevredeki tarihi yapılarla uyumsuz olan kat yüksekliği, uyumlu hale getirilerek bölgenin tarihi bütünlüğü korunmuş oldu. Proje tamamlandıktan sonra, tarihi zenginlikleriyle ünlü Tarsus, yeni yüzüyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir turizm merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, tarihi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, bu projeyle birlikte Tarsus’un tarihi kimliğinin korunarak gelecek kuşaklara taşınacağını ifade etti.