Mersin Tarsus Belediyesi, sağlık yerleşkesi projesi sürüyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından hayata geçirilen sağlık yerleşkesi projesi, D400 karayolu üzerinde tamamlanıyor. Temelinde kullanılan sağlam C-35 beton ile depreme dayanıklı yapılar arasında yer alacak olan yerleşke, bölgede yaşayanların sağlık düzeyini artırmayı ve toplum sağlığına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da dikkat çeken yerleşke, kamuya ve özel sektöre ait tüm iş yerlerine yönelik sağlık güvenlik birimiyle hizmet sunacağı ifade edildi. İşverenler, işveren vekilleri, çalışanlar, çıraklar ve stajyerler gibi tüm çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında destek alabilecek. Yerleşkenin bir diğer önemli bölümü, iş hijyeni ve gıda laboratuvarı olacak. Bu laboratuvarlar sayesinde işyerlerinde gürültü, toz, kimyasal maddeler, hava kalitesi, hava kirliliği ve su analizleri gibi önemli ölçümler gerçekleştirilebilecek.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Eğiten, üreten, sağlıklı kültürlü Tarsus demiştik, biz bu mottomuzla ilgili her şeyi yaptık. Bir hastane yapılıyor Tarsus’ta ve bu hastanenin ne Türkiye’de ne dünyada eşi benzeri yok. İş sağlığı iş güvenliği ve sporcu sağlığı yerleşkesi gibi çok önemli bir hastane yapılıyor. İhalesini de yaptık. Tarsus’un sağlık alanında örnek bir merkez olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.