Tarsus Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören yüzlerce çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları özel gösterileri sahneledi. Miniklerin sahnedeki performanslarına aileler ve izleyiciler büyük ilgi gösterirken, etkinliklere Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı.

Tarsus Belediyesinin kreşlerinde eğitim alan çocuklar, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterilerde bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan programda Başkan Boltaç, miniklerin heyecanını paylaşıp onlarla bir araya geldi.

Çocukların eğitimine her zaman önem verdiğini vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerleyen bir belediyeyiz. Kreşlerimize çok önem veriyoruz. Çocuklarımız erken yaşta doğru bir eğitime adım atarsa güzel bir nesil olur. Belediye olarak 10 kreşe sahibiz. Bu kreşlerimizde her biri birbirinden değerli, liyakatli öğretim kadrolarımız var" dedi.