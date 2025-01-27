Tarsus Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili şekilde karşılamak amacıyla Tarsus İletişim Merkezi ’Alo Tim 153’ hattını hizmete sundu.

Tarsus Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini tek bir telefon hattı üzerinden kolayca iletebilmeleri ve süreçlerin takibini anlık olarak yapabilmeleri için İletişim Merkezi ’Alo Tim 153’ hattını hizmete sundu. Belediye Başkanı Ali Boltaç öncülüğünde başlatılan 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren ’Alo Tim 153’, her çağrıyı özenle değerlendirerek en kısa sürede çözüme ulaştırıyor. İstek, talep ve şikayetler ’Alo Tim’ hattına bildirildiği anda kayıt altına alınıyor. İlgili birimlere hızlı bir şekilde iletilen talepler, çözüm süreçlerinin daha şeffaf ve takip edilebilir olmasını sağlıyor.