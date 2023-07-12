Mersin Tarsus Belediyesi, her mahalleye kreş vaadiyle yeni kreşler yapmaya devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi ve annelerin güvenilir bir şekilde çocuklarını bırakabileceği kreşlere olan ihtiyacı göz önünde bulundurarak çalışmalarına devam ediyor. Tarsus Belediyesinin Tozkoparan, Yarbay Şemsettin, Şahin, Yeşil, Ergenekon, Yenice ve Fatih mahalleri ile belediye tesislerinde toplam 8 kreşi bulunduğu kaydedildi. Başkan Haluk Bozdoğan tarafından her mahalleye bir kreş yapılması hedeflendiği önümüzdeki günlerde Akşemsettin ve Şehitler Tepesi Mahallelerinde de iki kreş açılışı daha gerçekleşeceği ifade edildi.

Çocukların eğitimine olan önemini vurgulayan Başkan Bozdoğan, "Çocuklarımızın doğru bir şekilde yetişebilmeleri için modern ve yenilikçi eğitim yöntemlerine ihtiyaçları var. Bu nedenle, kreşlerimizde çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kreşlerimiz, çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunarak geleceklerini şekillendirmelerine destek oluyor. Ayrıca çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için uygun eğitim ortamları oluşturuyoruz. Bir ilçe belediyesinin yaptığı 8 kreş çok önemli bir adımdır. Hiç merak etmeyin her mahalleye kreş açılacak. Her mahallenin kreşi olacak” dedi.