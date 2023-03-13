Tarsus Belediyesi tarafından uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda ilçe halkının hizmetine sunulan ve özellikle öğrenciler ile esnafların tercih ettiği Halk Restoran konsepti, dizaynı ve menüsü ile yenileniyor.

Tarsus’ta vatandaşların uğrak noktası olan, hijyenik koşullarda Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanan yemeklerin vatandaşlara sunulduğu Halk Restoranın yeni yüzüyle hizmet vermesi için çalışmalar başladı. Restoranda farklı konsept, dizayn ve menü farklılıkları sunulacak. Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için Halk Restoranı yenileyeceklerini aktaran Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yenilenen yüzü ve konsepti ile hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.