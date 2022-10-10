Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi vatandaşlara ucuz yemek hizmeti için halk restoran açtı.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi vatandaşlara ucuz yemek hizmeti için halk restoran açtı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın sözlerinden biri olan halk restoran, özellikle öğrencilerin, emekçilerin ve dar gelirli vatandaşların günlük yemek masrafına destek olmak için hizmete başladı. Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünler sunan halk restoran, Siptilli Çarşısı’nda hizmet vermeye başladı.

Restoran içindeki tüm bölümler vatandaşlar için büyük bir özenle hizmete hazır hale getirildi. Üretici Kadın Kooperatifi’nden kadınlar tarafından hazırlanan yemekler vatandaşların hizmetine sunuldu. Kadın istihdamına da büyük ölçüde katkı sağlanan halk restoranında, hijyenik ve uygun fiyatlı ev yemekleri satılıyor.