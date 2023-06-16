Tarsus Belediyesinin, 6 adet Güneş Enerji Santrali (GES) ile hem belediyenin faturalarını sıfırladığı hem de yıllık 14 milyon TL gelir elde ettiği bildirildi.

Türkiye’nin en çok güneş ışığı alan, güneşli gün sayısı en fazla bölgelerinden biri olan Mersin’in Tarsus ilçesinde, tarıma elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, temiz enerjiyle elektrik üreten Tarsus Belediyesi, yıllık 14 milyon kar elde ediyor. Güneş Enerji Santrali ile yaklaşık 3 milyon 500 bin ağaçlık orman kadar karbon emisyonunun azaltılması sağlanıyor. Akdeniz Bölgesinde bulunan 387 Güneş Enerji Santrali arasında en fazla verimli elektrik üretimi yapan 9. sırada yer alan Tarsus Belediyesi, enerji üretimini artırmak ve verimli bir enerji sağlamak için santrallerin cam bölmelerinde temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Temizlik işlemi ile verimli enerji miktarını yüzde 10 artıran belediye, kurumun elektrik ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Tarsus Belediyesine ait Güneş Enerji Santralleri; Turkuaz Pazar Yeri, Canlı Hayvan Pazarı, Bağlar Pazar Yeri, Kırklarsırtı Pazar Yeri, Yenimahalle Pazar Yeri ve Belediye Tesislerinde bulunuyor. Santraller ile hem enerji maliyetleri düşürülüyor hem de şehrin yıllık karbon salınımı önemli oranda düşürülerek çevreye de katkı sunuluyor.