Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Tarsus Kent Konseyi ve VM Medical Park Mersin Hastanesi iş birliği ile ’Diyabeti Erken Tanıyın, Geleceğinizi Koruyun’ konulu konferans düzenlendi.

Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde ’Dünya Diyabet Günü’ kapsamında konferans gerçekleştirildi. Toplantıda, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün ve Diyetisyen Seden İrem Demircioğlu önemli sunumlar gerçekleştirdi. Sağlıklı yaşamın öncelikleri ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunun altı çizildi.

Katılımcılara diyabetin belirtileri, risk faktörleri ve doğru yaşam alışkanlıkları konusunda bilgiler verildi. Aynı zamanda katılımcılar, uzmanlara merak edilenleri sorma fırsatı buldu.