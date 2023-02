Tarsus Belediyesi, deprem bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri temin ederek yaralarını sarabilmek adına tüm birimleriyle çalışmayı sürdürüyor.

Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara kucak açan Tarsus, barınma ve rahat bir ortamda kalmaları için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kente gelen misafirleri ve bu kapsamda çalışma alanlarını ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Eğer bugün devlet ’baba’ ise belediyeler ’ana’dır ve halkın belediyeye evindeki her şeyi taşıması bir güvenin eseridir. Onlarında çorbada bir tuzumuz olsun demeleridir” ifadelerini kullandı.

Tarsus’ta oluşacak bir afet olayında her türlü önlemi almak için kurulan afet birimini oluşturduğunu belirten Bozdoğan, aynı zamanda depremden dolayı Tarsus’a gelen vatandaşların ihtiyaçların karşılanması için tüm hızıyla çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

"Sizleri çok seviyoruz"

Oluşan bu süreci çok iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Bozdoğan, “Daha öngörülü davranmamız lazım. Çünkü emin olun belki de 60-65 bine yakın insan Tarsus’ta yerleşim alanı bulacak ve yerleşmek için gelecekler. Şundan da çok mutluyum. Yani düşünün şu kitap bile ’Fareler ve İnsanlar’ kitabındaki şuradaki yazı, ‘Sizleri çok seviyoruz Tarsus’ bu çok anlamlı. Yani bu dayanışmada Tarsusluların yaptıklarına en güzel yanıt bana göre. ‘Sizleri çok seviyoruz Tarsus’ evet, Tarsusluları çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarsus için önlemler alınıyor

Tarsus için her türlü önlemi almak adına afet biriminin kurulduğunu kaydeden Bozdoğan, “Bundan sonraki süreçte bulaşıcı hastalıklarda önemli olduğu için bizim kendi gezici sağlık aracımızı oraya görevlendirdik. Şu an burada ama her zamanda sık sık görevlendireceğimiz araçlarımız bunlar. Bundan sonraki süreçte de bu bulaşıcı hastalıklara karşıda önlem almak zorundayız ama bundan daha önemlisi şunu yapıyoruz, Tarsus’ta onların yaşam alanlarını genişletmek için daha çok konteynerle, gezici mutfakla, gezici fırınla, gezici lavabo ile gezici banyo ile onlara hizmet vermek zorundayız. Bununla ilgili toplantılar yaptık. Afet birimini oluşturduk. Yani kent adına da önümüzdeki dönemlerdeki bir afet olayında her türlü önlemi almak için kurulan birimimiz afet birimi” diye konuştu.

"Evlerin daha kaliteli, daha sağlam olması için tek tek tartışıyoruz"

Afet konularında tedbirin ve önlemin çok kritik olduğuna değinen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Burada özellikle halkımızın şunu çok iyi bilmesini istiyorum. Biz depremde 3. bölgeyiz. İmar verilirken de ruhsatlar ona göre veriliyor. Ama bununla ilgili toplantılar yaparak evlerin daha kaliteli, daha sağlam olması içinde özellikle kıyı şerit kenarına uymak veya yapılacak evlerde kalıp tünel sistemini ya da izolatör sistemlerini tek tek tartışıyoruz. Yani ne yaparsak ilerde böyle bir afetle bir daha karşılaşmamak, karşılaşsak bile önlemini sağlam almak, tedbirini sağlam almak. Bütün amacımız bu. Ama dediğim gibi halkımız siyasetin çok üzerinde ve buradaki dayanışması, buradaki paylaşması takdire şayandır.”

"Gün siyaset günü değil"

Halkın paylaşımının, dayanışmasının çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Bozdoğan, “Anadolu’da belki de çok nadir yaşanacak 7’nin üzerinde 2 depremin yaşanması ve bu depremin yan etkileri, ortaya çıkardığı tablo ciddi anlamda tüm insanlarımız için büyük bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Ama burada özellikle halkımızın paylaşımı, dayanışması belki de hiçbir dünya ülkelerinde olmayacak güzellikte net bir şekilde ortaya çıktı. Evet gün siyaset günü değil, siyaset yapılmamalı, birlik olunmalı daha öncede hep haykırarak söylediğim bir konu var. Eğer bugün devlet ’baba’ ise belediyeler ’ana’dır ve halkın belediyeye evindeki her şeyi taşıması bir güvenin eseridir. Onlarında çorbada bir tuzumuz olsun demeleridir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.