Mersin’in Tarsus Belediyesi, ’Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ vizyonu çerçevesinde kurduğu çocuk korosu için seçmelerini tamamladı.

Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu başvuru ve seçmeleri Dr. Turgut Erkutlu Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Akademisi’nde gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuk yeteneğini değerlendirmek, geleceğe yönelik ses eğitimi almak ve sosyal bir faaliyette bulunmak amacıyla seçmelere katıldı. Seçmelerde çocuk adaylar, seslendirdikleri eserlerle koroya girebilmek için mücadele etti. Jüri üyeleri seçmelerde adayları ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirdi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi çocuk çorosu eğitmeni, müzik öğretmeni, koro eğitmeni Reyhan Bezdüz’ün jüri üyeliğini yaptığı seçmelerde, Duru Ülkü Akkuyu, İremsu Güllü, Rüya Bıçakçı, Çınar Koçak, Damla Teke, Pera Akkoyun, Halil İbrahim Kula, Ayşenaz Kar, Eslem Karaova, Aysima Şahin, Zeren Yılmaztürk, Belinay Masal Yıldırım, Evrim Sarıkaya, Yağız Kayhan, Zeynep Berra Erdinç, Ayza Atasoy, Ada Ekici, Derin Su Leblebici, Zümra Gider, Güneş Göküş, Deniz Göküş, Muhammed Sefa Pay, Güneş İlhan, Zeynep Ebrar Akbaş, Rafet Alp Ertong, Zeynep Doğa Sesli, Güler Sesli, Dila Destan Köksal, Elifnaz Ezer, Yağmur Kuşkonmaz, Uygur Ege Birgimal, Medine Ayla Dik, Berra Nil Taştepe, Kerem Cülük, Asya Kılcı, Defne Derin Könül, Esma Sultan Oğuz, Umut Haktan Oğuz, Ela Simay Oral, Yiğit Aras Kahraman, Melek Naz Karadağ, Simay Terlican, F. Tunahan Beşir, Ecem Çelik, Aslı Türkyılmaz, Yiğit Elibol, Cemre Derin Erdoğan, Elif İpek Korkmaz, Heda Altunkol, Güllü Durdu, İrem Yıldırım, Gülru Üğüten, Arya Beril Kuş, Sahra Nuray Aksoy, Alya Nil Aras, Nisa Orçun, Sultan Kızıl, Hülya Nehir Adıgüzel, Mislina Bozpınar, Ezgi Atmaca, Mira Tuluk, Ecrinnaz Şimşek ve Ezgi Erva Uzun başarılı olarak Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu’na katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Çocuk korosuna girmeye hak kazanan adayların, Reyhan Bezdüz eğitmenliğinde her Cuma saat 18.30’da Dr. Turgut Erkutlu Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Akademisi’nde koro eğitimine başlayacağı kaydedildi.